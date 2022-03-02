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Російські війська рушили на Енергодар: місцеві провели з окупантами профілактичну бесіду і ті відступили (відео)

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Працівники найбільшої атомної електростанції в Європі Запорізької АЕС вийшли зустрічати окупантів.

Після повідомлення, що передова група з восьми бронетранспортерів та 20 одиниць автомобільної техніки РФ вирушила від Дніпровки у бік Енергодару, працівники найбільшої атомної електростанції в Європі Запорізької АЕС вийшли зустрічати окупантів, щоб не пропустити їх до стратегічного об'єкту.

Про це повідомляють Pavlowsky news.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що зустріч місцевих жителів із окупантами відбулася і війська РФ відступили

"Ми довели те, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ні на крок. Вони почули і пішли доводити своєму керівництву. Наступна зустріч о 15.00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь-якої миті! Будьте готові! ! Зараз йдемо додому ", - заявив Орлов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 5840 осіб (вбиті та поранені),
  • танків ‒ до 211,
  • бойових броньованих машин ‒ 862 од,
  • артилерійських систем – 85,
  • РСЗВ - 40,
  • засоби ППО - 9,
  • літаків – 30 од,
  • гелікоптерів – 31 од,
  • автомобільної техніки - 355,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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