521
2 хв

Російські війська у Покровську: захисники міста повідомляють про критичну ситуацію — ЗМІ

Щонайменше 250 окупантів ведуть бої на вулицях Покровська, дороги до міста перебувають під контролем російських дронів.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Захисники Покровська на Донеччині повідомляють про критичну ситуацію в обороні міста, до якого просочилося вже дві з половиною сотні окупантів, які вступають у стрілецькі бої. Логістика перебуває під контролем ворожих дронів.

Про таку ситуацію розповіли журналістам «Української правди» офіцери двох бригад, які воюють на цьому напрямку.

У виданні нагадали, що ще в середині серпня окупанти повторно проникли до міста та утворили кілька точок накопичення, з яких вони рухаються далі — у районі залізниці, між Покровськом та Гришиним, а також по лінії Даченське-Новопавлівка-Гнатівка.

Один зі співрозмовників «УП» в бригаді, що обороняє місто, повідомив про щонайменше 250 окупантів, які ведуть бої на вулицях Покровська.

При цьому, за його словами, українська «піхота практично відрізана від управління», а бійці перебувають на позиціях без ротацій 2,5-3 місяці.

«Найбільша проблема — це те, що важко проводити логістику. Частину дороги можна подолати на авто, але потім іти пішки 10-15 кілометрів. І весь цей час нести БК, дрони, провізію. Уся дорога контролюється FPV-дронами на оптоволокні, дуже багато дронів-ждунів, дистанційного мінування, на якому щодня хтось гине», — розповів офіцер.

Інший співрозмовник «УП» зазначив, що ситуація у Покровську розвивається «за найгіршим сценарієм», а в місті-супутнику Мирнограді вона трохи краща.

«Покровськ сиплеться занадто швидко, ми такого не очікували… Але якщо ляже Покровськ, то для гарнізону в Мирнограді виходу не буде. У нас логістика в Мирноград — понад 20 км. Провести заміни майже неможливо. Тих, хто на щиті, винести неможливо», — розповів офіцер.

Водночас офіцер Сил оборони з позивним «Алекс» підтвердив, що ситуація у Покровську важка, але зазначив, що росіяни у своїх зведеннях «пофантазували» із зображенням просувань.

«Зараз СОУ тимчасово стабілізували ситуацію, противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста», — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно російська диверсійно-розвідувальна група змогла проникнути до центру Покровська, де вбила кількох мирних жителів. Українські захисники виявили загарбників і знищили їх.

