Російські війська вдарили авіабомбами по Куп'янську: які наслідки

У суботу, 3 лютого, близько 6:00 окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі м. Куп'янськ. Попередньо, без постраждалих.

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог, найімовірніше, застосував ФАБ-500 (фугасні авіабомби) з універсальним модулем планування та корекції.

"Пошкоджені дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура", – відзначив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп'янську. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

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