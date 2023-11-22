Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: деталі

У середу, 22 листопада, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. На жаль, внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє ДСНС.

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Як зазначають у відомстві, через влучання ворожого снаряду в одній з квартир будинку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно взялися гасити полум'я. Та підступний ворог атакував повторно.

Попри небезпеку, рятувальникам вдалося ліквідували пожежу.

Наслідки влучання у багатоповерхівку Херсона 22 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Відзначимо, цього ж дня російські війська вдарили по гімназії у Херсоні. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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