Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: деталі

Армія РФ вчергове атакує житлові квартали міста, вбиваючи невинних людей.
У середу, 22 листопада, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. На жаль, внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомляє ДСНС.
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Як зазначають у відомстві, через влучання ворожого снаряду в одній з квартир будинку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно взялися гасити полум'я. Та підступний ворог атакував повторно.
Попри небезпеку, рятувальникам вдалося ліквідували пожежу.
Відзначимо, цього ж дня російські війська вдарили по гімназії у Херсоні. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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