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Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: деталі

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: деталі

Влучання у багатоповерхівку Херсона 22 листопада

Армія РФ вчергове атакує житлові квартали міста, вбиваючи невинних людей.

У середу, 22 листопада, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. На жаль, внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє ДСНС.

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Як зазначають у відомстві, через влучання ворожого снаряду в одній з квартир будинку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно взялися гасити полум'я. Та підступний ворог атакував повторно. 

Попри небезпеку, рятувальникам вдалося ліквідували пожежу.

Наслідки влучання у багатоповерхівку Херсона 22 листопада / © ДСНС України у Telegram
Наслідки влучання у багатоповерхівку Херсона 22 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Відзначимо, цього ж дня російські війська вдарили по гімназії у Херсоні. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Дата публікації
Перегляди
656
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