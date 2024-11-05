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Російські війська вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі: деталі

Російські війська вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі: деталі

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. / Фото: Associated Press

Щонайменше двоє травмованих.

Зранку 5 листопада російські військові завдали удар по Запоріжжю. Сталося влучання в обʼєкт інфраструктури. 

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей", - йдеться у повідомленні чиновника.

За його словами,масштаби руйнувань встановлюються. 

Як повідомлялося, близько 10:00 у Запоріжжі пролунав вибух. За інформацією Повітряних сил, снувала загроза ударів балістикою.

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