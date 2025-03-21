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Російські війська вдарили по Одеській області: що відомо (фото)

Російські війська вдарили по Одеській області: що відомо (фото)

Наслідки російських ударів по Одеській області. / Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

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Пізно ввечері 20 березня російські військові вдарили по Одеській області. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що раніше в Одеській ОВА інформували, що ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси. 

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