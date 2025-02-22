Російські війська вдарили по підприємству в Кіровоградській області: що відомо

Вночі проти суботи, 22 лютого, російські військові атакували безпілотниками промисловий об'єкт в Кіровоградській області. Минулося бех потерпілих.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область. В Кіровоградському районі є влучання в одне з підприємств", - поінформував він.

За словами чиновника, минулося без загиблих і потерпілих. Наразі відповідні служби працюють на місці атаки.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищила 82 дрони. Також 55 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.

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