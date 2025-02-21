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Російські війська вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині: фото наслідків

Російські війська вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині: фото наслідків

Наслідки удару РФ по промисловому об'єкті на Полтавщині. / Фото: ДСНС

Минулося без потерпілих.

Вночі проти п'ятниці, 21 лютого, російські військові атакували промисловий об'єкт у Полтавській області. Виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією ДСНС, минулося без потерпілих.

Фото

Наслідки удару РФ по промисловому об'єкті на Полтавщині. / © ДСНС
Наслідки удару РФ по промисловому об'єкті на Полтавщині. / Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по промисловому об'єкті на Полтавщині. / © ДСНС
Наслідки удару РФ по промисловому об'єкті на Полтавщині. / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 21 лютого війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

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