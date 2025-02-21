Російські війська вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині: фото наслідків

Минулося без потерпілих.
Вночі проти п'ятниці, 21 лютого, російські військові атакували промисловий об'єкт у Полтавській області. Виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, минулося без потерпілих.
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Нагадаємо, вночі 21 лютого війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.