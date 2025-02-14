Російські війська вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" знищила ППО

У кількох областях були вибухи.

Вночі проти п'ятниці, 14 лютого, армія РФ атакувала 133 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 73 дрони, а 53 цілі було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні командування.

Внаслідок російської атаки безпілотників постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Військові повідомили, що цієї ночі росіяни атакували БпЛА із напрямків Міллерово, Курська, Брянська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, цієї ночі Україною кружляли ворожі безпілотники. Зокрема, у Києві прогриміли вибухи.

Читайте також: