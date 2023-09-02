Російські війська вдарили по Вугледару: є загиблі та поранені

Сьогодні, 2 вересня, російська армія завдала, ймовірно, авіаційного удару по місту Вугледар. Окупанти поцілили у житлову забудову.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про наслідки

На жаль, внаслідок потужного вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 19-річна донька та ще одна місцева жителька у віці 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх ушпиталено до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Обстріл Вугледара 2 вересня / Фото з телеграму Офісу Генерального прокурора

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Обстріл Вугледара 2 вересня / Фото з телеграму Офісу Генерального прокурора

Правоохоронні органи розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Фахівці докладають максимум зусиль для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Терористи неминуче понесуть відповідальність за зруйновані долі українців.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, росіяни також вдарили по Краматорську. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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