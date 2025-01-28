Російські війська вдарили по житловому сектору Чернігова: деталі від влади (фото)

Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Вночі 28 січня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова. Сталися руйнування будинків.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні армія рф вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова. Пошкоджені домівки та господарчі споруди. Попередньо, без жертв", - поінформував чиновник.

Він наголосив, що на місці працюють спеціальні служби.

Наслідки ударів

Наслідки російського обстрілу Чернігова 28 січня. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки російського обстрілу Чернігова 28 січня. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки російського обстрілу Чернігова 28 січня. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки російського обстрілу Чернігова 28 січня. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Як повідомлялося, також цієї ночі росіяни вдарили дронами по Одесі. Минулося без загиблих. Втім, є руйнування.

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