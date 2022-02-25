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Російські війська вдарили з "Градів" по автобусах, що їхали евакуювати людей

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Російські війська вдарили з "Градів" по автобусах, що їхали евакуювати людей

Фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Під обстріли російський військ 25 лютого потрапили автобуси, що їхали до Щастя Луганської області евакуювати жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "Градами", – йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

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