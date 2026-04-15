Укрaїнa
212
1 хв

Російські війська вдарили по Київщині: що відомо про наслідки

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено підприємство та приватні будівлі.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Київщину. / © ДСНС у Київській області

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти середи, 15 квітня, російська армія атакувала дронами Київську область. Спалахнули пожежі у двох районах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наслідки російської атаки зафіксували у двох районах області — Білоцерківському та Обухівському. Минулося без потерпілих. Втім, виникли займання та руйнування.

У Білоцерківській області зайнялися складські та виробниче приміщення. На Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, а також пошкоджена господарча споруда.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник додав, що спрацювали сили ППО.

«Ворог знову атакував область дронами. В регіоні працювали наші сили ППО — є збиті цілі. І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру. Постраждалих серед людей немає», — додав чиновник.

Атака на Київську область - фото наслідків

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено підприємство та приватні будівлі. / © ДСНС

Нагадаємо, вночі РФ завдала потрійного удару по Сумах. У місті окупанти атакували промислову зону. Під час ліквідації вогню рятувальники опинилися під повторними ударами РФ. Інформації про потерпілих немає.

Окрім того, ворог влаштував нічний терор в Одеській області, поціливши в об’єкти портової інфраструктури. Спалахнули пожежі. Їх вдалося оперативно загасити, наразі триває обстеження пошкоджених об’єктів і ліквідація наслідків атаки.

