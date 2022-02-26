Російські війська вийшли на рубіж Скадовська й Голої Пристані: тривають запеклі бої

Добровольців закликають чинити опір окупантам.

Російським окупаційним військам вдалося вийти на Південному напрямку України на рубіж Скадовська й Голої Пристані.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликають добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору.

Зазначається, що на напрямку тривають запеклі бої

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