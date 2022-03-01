Російські війська вже п'ятий день поспіль рівняють Волноваху з землею: ситуація у місті

Російські війська вже п'ятий день поспіль рівняють Волноваху з землею: ситуація у місті

Людей неможливо вивезти через постійні обстріли окупантів.

На Донеччині російські окупанти продовжують рівняти з землею місто Волноваха Донецької області. 346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце.

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Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Загалом з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю. Зазначу, що російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", - йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що кардинально змінити ситуацію можна лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь!", - наголосив голова Донецької ВЦА.