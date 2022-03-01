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Російські війська вже п'ятий день поспіль рівняють Волноваху з землею: ситуація у місті

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Російські війська вже п'ятий день поспіль рівняють Волноваху з землею: ситуація у місті

Людей неможливо вивезти через постійні обстріли окупантів.

На Донеччині російські окупанти продовжують рівняти з землею місто Волноваха Донецької області. 346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. 

"Загалом з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю. Зазначу, що російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", - йдеться у повідомленні. 

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Кириленко додав, що кардинально змінити ситуацію можна лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь!", - наголосив голова Донецької ВЦА. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Glory to Ukraine!

Glory to Ukraine!
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