Російські війська захопили Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового - ISW

Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового), а російські мілблогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

Про це повідомляє Інститут досліджень війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Золотарівки (17 км на південь від Кремінної).

Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на північний захід від Сватового поблизу Берестового; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; на південний захід від Кремінної поблизу Григорівки та Серебрянського лісництва; і на південь від Кремінної біля Білогорівки та Верхньокам'янського.

Повідомляється, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ (Західний військовий округ [ЗВО]) наступають на Куп'янському напрямку, а підрозділи 20-ї загальновійськової армії (ЗВО) — на Лиманському напрямку.

Аналітики ISW заявляють, що біля міста росіяни втрачають багато бронетехніки, але просуваються. За три дні росіяни втратили 41 одиницю бронетехніки.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький каже, що головна мета російських окупантів - це перерізання дороги й оточення Авдіївки. Натомість українські Збройні сили відстоюють свої позиції на Авдіївському напрямку.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Він зазначив, що російські штурми та атаки, які продовжуються, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

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