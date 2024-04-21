Російські війська завдали ударів по Нікопольщині: що відомо про постраждалих

Минулося без загиблих.

Армія РФ протягом 21 квітня 8 разів атакував Нікопольський район. Ворог скерував 5 дронів-камікадзе й тричі обстріляв з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Нікопольщини 21 квітня

Як зазначається, окупанти поцілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

"Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості", – зауважив очільник ОВА.

Також відомо, що пошкоджені адмінбудівля, 5 приватних осель і 8 господарських споруд.

"В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно", – підсумував Лисак.

Раніше загарбники з артилерії обстріляли Нікопольщину, вбивши жінку.

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