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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1151
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Росіяни вдарили ракетою по міській забудові Кривого Рогу: перші деталі про наслідки і поранених

Щонайменше п’ять осіб отримали поранення.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар.

У суботу, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура. Відомо про п’ятьох поранених станом на 12:10.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг. Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура”, - коротко поінформував чиновник.

За його словами, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.

Згодом керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що загарбники ракетний удар стався у щільній міській забудові.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. У місті лунали потужні вибухи.

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