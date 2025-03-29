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Росіяни вдарили ракетою по міській забудові Кривого Рогу: перші деталі про наслідки і поранених
Щонайменше п’ять осіб отримали поранення.
У суботу, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура. Відомо про п’ятьох поранених станом на 12:10.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг. Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура”, - коротко поінформував чиновник.
За його словами, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.
Згодом керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що загарбники ракетний удар стався у щільній міській забудові.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. У місті лунали потужні вибухи.