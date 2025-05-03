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Російські війська здійснили авіаудар по Сумщині: що відомо
За інформацією влади, інформації про потерпілих немає.
Вночі проти суботи, 3 травня, російські війська завдали авіаційного удар по Сумській області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
“Сьогодні вночі ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.
У результаті російської атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі.
Як повідомлялося, вночі 3 травня росіяни атакували Україну ударними дронами. Працювали сили ППО у деяких регіонах.