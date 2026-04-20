Російські війська знову атакували Харків: є постраждалі
Удар дроном по Харкову: в Основ’янському районі є постраждалі.
Російські окупаційні війська вкотре атакували Харків бойовим безпілотником. Під ударом опинився Основ’янський район міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, наразі відомо про щонайменше двох постраждалих. Усі обставини атаки уточнюються.
На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо можливих руйнувань та стану постраждалих уточнюється.
