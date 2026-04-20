Російські війська знову атакували Харків: є постраждалі

Удар дроном по Харкову: в Основ’янському районі є постраждалі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські окупаційні війська вкотре атакували Харків бойовим безпілотником. Під ударом опинився Основ’янський район міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі відомо про щонайменше двох постраждалих. Усі обставини атаки уточнюються.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо можливих руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.

