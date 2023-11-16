Російські війська завдали чергового удару по Херсону: що відомо про постраждалих та загиблих

Ввечері 16 листопада росіяни вдарили по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста Херсон. На жаль, загинула одна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Деталі

За даними ОВА, через ворожий обстріл пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

"У власній квартирі, травми несумісні з життям, отримала 75-річна жінка", – констатував Прокудін.

Серед постраждалих також 15-річна дитина й родичка дівчинки у віці 52 років. Їх госпіталізували. Поранення отримали й опинилися у лікарні ще 4 людини: дві жінки, 39 та 63 роки, а також чоловіки, 63 та 46 років. Ще двом херсонцям (60 та 63 роки) медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо, росіяни щодоби випускають по Херсону десятки снарядів чи керованих авіабомб, і сліди руйнацій видно на багатьох вулицях. Однак життя в місті не зупинилося. Як живе місто-герой після окупації – читайте у матеріалі.

Читайте також: