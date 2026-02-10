ЗСУ можуть скористатися технічними збоями Starlink у ворога: експерт пояснив як

ЗСУ / © Getty Images

Через проблеми в роботі терміналів супутникового зв’язку Starlink у російських окупаційних військ на окремих ділянках фронту призупинилися штурмові дії. Втрата стабільного зв’язку призвела до дезорганізації управління.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук 24 каналу.

Речник УДА Сергій Братчук зазначив, що погіршення якості управління у ворога створює умови для тактичних успіхів українських захисників.

«Ми можемо говорити, що у нас з’явилося вікно можливостей, наприклад, для проведення контратак. Зараз не кажемо про контрнаступи, бо для цього потрібен ресурс і підготовлені плацдарми, але певні контратаки цілком можливі», — сказав Сергій Братчук.

Він додав, що такі дії допоможуть повернути або покращити тактичні позиції та зламати плани противника, поки зв’язок між ворожими підрозділами залишається перерваним.

Попри позитивні зрушення, Сергій Братчук закликав підходити до цієї інформації «з холодним розумом». Водночас наявні технічні проблеми російської армії можуть стати визначальним фактором для перебігу бойових дій на певних відтинках фронту найближчим часом.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося про використання ворогом терміналів SpaceX, отриманих через механізми «паралельного імпорту». Однак спільні зусилля української сторони та партнерів щодо обмеження роботи цих пристроїв на окупованих територіях дали свій результат.

Блокування супутникового зв’язку Starlink для РФ призвело до хаосу на фронті, зупинення штурмів та масових проблем у військах окупантів.

Раніше військовий оглядач Денис Попович заявляв, що Сили оборони України почали системну протидію використанню російськими військами терміналів Starlink.

До слова, на фронті фіксують постачання російським військам терміналів супутникового інтернету, які не пов’язані зі Starlink. Про це раніше повідомляв радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.