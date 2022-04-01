Російські військові беруть у заручники дітей і прикриваються ними, як живим щитом

Російські військові беруть у заручники дітей і прикриваються ними, як живим щитом

Окупанти захоплюють дітей у заручники задля власної безпеки.

Окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки. За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші", – повідомляють розвідники.

Окрім того російські військові використовують дітей як заручників для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей для прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксує українська сторона та міжнародні інституції. Інформацію про кожен з них передадуть до міжнародних кримінальних судів.

"Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин", - додали в ГУР.

Нагадаємо, окупанти на Сумщині виводять вночі мирних мешканців до своєї техніки, щоб уникнути знищення.