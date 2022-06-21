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Російські військові крадуть запчастини зі своїх танків і БТР та продають їх, або обмінюють на алкоголь

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Російські військові крадуть запчастини зі своїх танків і БТР та продають їх, або обмінюють на алкоголь

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські військові активно торгують запчастинами, що вони вкрали зі своєї бойової техніки.

Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію Росії. Але дорогою російські загарбники крадуть запчастини, тож бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь", - йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

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