Російські військові мстять командуванню за штурм Авдіївки: в "Атеш" розповіли, яким чином

До українських партизанів масово звертаються російські військові, які хочуть помститися за загиблих товаришів. Вони надсилають координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки.

Про це повідомляє "Атеш".

Росіяни надсилають координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни надсилають координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки

Росіяни перевершили себе

Як зазначають агенти "Атеш" з 87 стрілецького полку, 55 і 115 окремих мотострілецьких бригад Росії, подібних втрат ще не було за цю війну. Окупанти змушені наступати під загрозою розстрілу. Вибору особливо не було, тому що вони самі неодноразово були свідками цього процесу.

"Наступ часто проводився без організації евакуації поранених та загиблих. Деякі військові змушені були забирати бронежилети з 200-х", – акцентували партизани.

Інформація була передана Силам оборони України.

"Закликаємо російських військових наслідувати приклад своїх товаришів. Забезпечуючи нас інформацією, ви робите внесок у своє виживання та припинення цієї кровопролитної війни", – підсумували у підпіллі.

Раніше ворожі Z-канали активно писали про те, якою ціною далося взяття Авдіївки, точніше того, що від неї залишилося. Так, вибороти її було значно "витратніше", ніж Бахмут.

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