Російські військові обстріляли Чернігівський фтизіопульмонологічний центр: що робити хворим на туберкульоз

У медзакладі знищено запас ліків.
Ворожі війська обстріляли Чернігівський фтизіопульмонологічний центр. Заклад зруйновано.
Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
Війська окупантів продовжують нищити цивільну й медичну інфраструктуру. Їх мішенню став Чернігівський протитуберкульозний заклад.
Центр зазнав серйозних руйнувань. За попередньою інформацією жертв серед лікарів та пацієнтів немає.
Медичний персонал не дивлячись на відкриту загрозу життю, навіть під обстрілами, вжив усіх невідкладних заходів, щоб терміново убезпечити пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
На жаль, у медзакладі знищено запас ліків. До розв'язання цієї проблеми вже підключені усі ресурси протитуберкульозної служби України.
"Звертаємось до пацієнтів, які проходять амбулаторне лікування туберкульозу і отримують препарати на базі Чернігівського фтизіопульмонологічного центру: залишайтеся в безпечному місці і відкладіть візит до закладу. З приводу отримання ліків зверніться за наявними у вас контактами до лікаря або іншого спеціаліста, який контролює видачу вам препаратів і скоординує щодо подальших кроків", - йдеться у повідомленні.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.