Російські військові обстріляли Чернігівський фтизіопульмонологічний центр: що робити хворим на туберкульоз

У медзакладі знищено запас ліків.

Ворожі війська обстріляли Чернігівський фтизіопульмонологічний центр. Заклад зруйновано.

Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

Війська окупантів продовжують нищити цивільну й медичну інфраструктуру. Їх мішенню став Чернігівський протитуберкульозний заклад.

Центр зазнав серйозних руйнувань. За попередньою інформацією жертв серед лікарів та пацієнтів немає.

Медичний персонал не дивлячись на відкриту загрозу життю, навіть під обстрілами, вжив усіх невідкладних заходів, щоб терміново убезпечити пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

На жаль, у медзакладі знищено запас ліків. До розв'язання цієї проблеми вже підключені усі ресурси протитуберкульозної служби України.

"Звертаємось до пацієнтів, які проходять амбулаторне лікування туберкульозу і отримують препарати на базі Чернігівського фтизіопульмонологічного центру: залишайтеся в безпечному місці і відкладіть візит до закладу. З приводу отримання ліків зверніться за наявними у вас контактами до лікаря або іншого спеціаліста, який контролює видачу вам препаратів і скоординує щодо подальших кроків", - йдеться у повідомленні.