Російські військові обстріляли селище Велетенське на Херсонщині: поранена літня жінка

Російські військові обстріляли селище Велетенське.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення тім'яної ділянки.

Бригада "екстренки" надала потерпілій медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Нагадаємо, у Херсонській області викрито групу, яка підпалила автомобілі військових і правоохоронців; під час обшуків у них знайшли засоби для підпалів, зброю і боєприпаси.

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