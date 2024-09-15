Російські військові обстріляли селище Велетенське на Херсонщині: поранена літня жінка

Ворог продовжує атакувати на Херсонщині
Російські військові обстріляли селище Велетенське.
Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.
Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення тім'яної ділянки.
Бригада "екстренки" надала потерпілій медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Нагадаємо, у Херсонській області викрито групу, яка підпалила автомобілі військових і правоохоронців; під час обшуків у них знайшли засоби для підпалів, зброю і боєприпаси.
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