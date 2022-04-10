Найголодніша армія світу: під Харковом російські окупанти вкрали у тварин з екопарку моркву, буряки та капусту

Фельдман Екопарк розміщений за 300 метрів від вояків Росії.
Під Харковом російські військові вкрали продукти, призначені для годування тварин у "Фельдман Екопарку".
Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, який опікується евакуацією тварин.
"Фельдман Екопарк знаходиться за 300 метрів від вояків рф. Сьогодні вночі вони поцупили у наших тварин моркву, буряки та капусту. Я не маю емоцій", - зауважив Лисенко у соцмережах.
"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та деяких інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. Порятунок наших великих хижаків йде добрими темпами", – йшлося раніше в повідомленні екопарку.
Працівники екопарку подякували всім, хто відгукнувся і погодився надати притулок тваринам, а також тим, хто допомагає технікою, обладнанням, фінансами.
Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але у вольєрах залишилися тигри та леви. Раніше їх не було змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом в екопарку називали приспання цих тварин. Проте проблему вдалося вирішити.
Читайте також:
- В Одеському зоопарку лама народила малечу (фото)
- У селищі на Київщині окупанти підвісили за голови курей на прищіпки на мотузках для білизни (фото)
- Вночі окупанти завдали близько 27 ударів по Харкову з різних видів зброї