Російські військові показали "звільнене" село, засіяне трупами своїх "побратимів" (відео)

Окупанти кидають усі сили на те, щоб захопити якомога більше нашої землі.

Так, російські військові показали одне із взятих сіл. Воно засіяне трупами їхніх "побратимів".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

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Як акцентує журналіст, відео наочно ілюструє всю безглуздість війни. Мінімальні успіхи даються окупантам ціною страшних, невиправданих жертв. Щобільше, у фіналі вони отримують лише випалену землю, "звільнену" від будинків та людей.

"Підтримувати таке може лише кінчений психопат", – резюмував Казанський.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 438 160 військових. За останню добу – 770 осіб.

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