Російські військові продовжують інтенсивно обстрілювати житлові будинки в Чернігові: фото

Ворог нещадно обстрілює Чернігів, кажуть рятувальники.

Станом на 12:20 28 лютого впродовж 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів: вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чернігівська ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань в місті. Крім того влада попередила, що публікувати фото можна лише такі, де видно пошкодження, але не видно будівель, що біля них.

Як повідомлялось раніше, з другої години ночі 28 лютого на Чернігівщині в п'ятиповерховий будинок, магазин та дитячий садок потрапили кілька російських боєприпасів.

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