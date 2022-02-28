Російські військові продовжують інтенсивно обстрілювати житлові будинки в Чернігові: фото

Ворог нещадно обстрілює Чернігів, кажуть рятувальники.
Станом на 12:20 28 лютого впродовж 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів: вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Чернігівська ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань в місті. Крім того влада попередила, що публікувати фото можна лише такі, де видно пошкодження, але не видно будівель, що біля них.
Як повідомлялось раніше, з другої години ночі 28 лютого на Чернігівщині в п'ятиповерховий будинок, магазин та дитячий садок потрапили кілька російських боєприпасів.
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