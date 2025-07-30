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Російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині
Росіяни намагаються просуватися вперед.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал DeepState.
Зокрема, стало відомо, що росіяни просунулися біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що як дрони змінили роль танків на фронті.
Танки більше не відіграють ключової ролі на полі бою — їх замінюють дрони.