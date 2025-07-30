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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині

Росіяни намагаються просуватися вперед.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал DeepState.

Зокрема, стало відомо, що росіяни просунулися біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що як дрони змінили роль танків на фронті.

Танки більше не відіграють ключової ролі на полі бою — їх замінюють дрони.

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