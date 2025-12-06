- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські військові скинули авіабомбу на багатоповерхівку Слов’янська: які наслідки
Ввечері російські окупанти скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років.
Шестеро людей поранені внаслідок удару по Слов’янську.
Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація у Telegram.
«Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі і шість автівок.
Начальник ОВА Вадим Філашкін наголосив, що на Донеччині давно вже не залишилося безпечних місць, і закликав цивільних свєчасно евакуюватися.
Начальник Донецької ОВА залишив також потрібні контакти для охочих евакуюватися:
«Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!
Щоб евакуюватися:
0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614».
Нагадаємо, найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують наступ на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.