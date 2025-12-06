ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
1 хв

Російські військові скинули авіабомбу на багатоповерхівку Слов’янська: які наслідки

Ввечері російські окупанти скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російська керована авіабомба

Російська керована авіабомба / © Wikimedia Commons

Шестеро людей поранені внаслідок удару по Слов’янську.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація у Telegram.

«Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі і шість автівок.

Начальник ОВА Вадим Філашкін наголосив, що на Донеччині давно вже не залишилося безпечних місць, і закликав цивільних свєчасно евакуюватися.

Начальник Донецької ОВА залишив також потрібні контакти для охочих евакуюватися:

«Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!

Щоб евакуюватися:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614».

Нагадаємо, найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують наступ на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

Дата публікації
Кількість переглядів
546
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie