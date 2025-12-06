Російські військові скинули авіабомбу на багатоповерхівку Слов’янська: які наслідки

Російська керована авіабомба / © Wikimedia Commons

Реклама

Шестеро людей поранені внаслідок удару по Слов’янську.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація у Telegram.

«Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі і шість автівок.

Начальник ОВА Вадим Філашкін наголосив, що на Донеччині давно вже не залишилося безпечних місць, і закликав цивільних свєчасно евакуюватися.

Начальник Донецької ОВА залишив також потрібні контакти для охочих евакуюватися:

«Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!

Реклама

Щоб евакуюватися:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614».

Нагадаємо, найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують наступ на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.