Російські військові вдарили по Харкову що відомо про "прильоти" і потерпілих

Влучання сталися у двох районах міста.
Вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Травми отримали дві жінки. У потерпілих різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес. Травмовані вони були у Шевченківському районі, де КАБ росіян прилетів у лісосмугу.
"У трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, а також в одному будинку було пошкоджено фасад", - наголошує Терехов.
Тим часом у Київському районі міста удар КАБа стався по відкритій території. Внаслідок цього частково поруйновано кілька приватних будинків. Минулося без поранених
Як повідомлялося, вночі над Україною кружляли безпілотники. У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
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