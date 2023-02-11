Російські військові відкрили шлюзи на Каховській ГЕС: рівень води критично впав (фото з супутника)

Російські окупанти осушують Каховське водосховище. Вони відкрили шлюзи на ГЕС. Вода виливається через шлюзи.

Американське Національне громадське радіо (NPR) опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar.

У матеріалі зазначається, що 11 листопада 2022-го армія РФ підірвала дорогу над дамбою Каховської ГЕС. Вибух не пошкодив шлюзи, а лише автошлях. Втім, окупанти не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи.

Таким чином від грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень. Осушення водосховища, зокрема, ставить під загрозу безпеку найбільшої в Європі атомної станції.

"Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти", - пишуть фахівці.

В NPR наголошують, що скидання води росіянами може бути навмисним. Так окупанти намагаються сповільнити рух ЗСУ. Але разом з тим наслідки можуть бути більш глобальними. Адже зниження рівня води загрожує сільськогосподарському виробництву на лівобережній частині Херсонщини, а також проблемам з питною водою у Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, які контролюють російські окупанти.

Під загрозою також система охолодження на Запорізькій атомній електростанції. До слова, наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що має відомості про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

Мета військових РФ - "випалена земля" на тій території, яку вони публічно оголосили своєю, вважає Американське громадське радіо.

Нагадаємо, на початку лютому в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Також ситуація загрожує екоцидом.

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