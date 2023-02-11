Російські військові відкрили шлюзи на Каховській ГЕС: рівень води критично впав (фото з супутника)

Осушення водосховища ставить під загрозу безпеку ЗАЕС.
Російські окупанти осушують Каховське водосховище. Вони відкрили шлюзи на ГЕС. Вода виливається через шлюзи.
Американське Національне громадське радіо (NPR) опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar.
У матеріалі зазначається, що 11 листопада 2022-го армія РФ підірвала дорогу над дамбою Каховської ГЕС. Вибух не пошкодив шлюзи, а лише автошлях. Втім, окупанти не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи.
Таким чином від грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень. Осушення водосховища, зокрема, ставить під загрозу безпеку найбільшої в Європі атомної станції.
"Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти", - пишуть фахівці.
В NPR наголошують, що скидання води росіянами може бути навмисним. Так окупанти намагаються сповільнити рух ЗСУ. Але разом з тим наслідки можуть бути більш глобальними. Адже зниження рівня води загрожує сільськогосподарському виробництву на лівобережній частині Херсонщини, а також проблемам з питною водою у Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, які контролюють російські окупанти.
Під загрозою також система охолодження на Запорізькій атомній електростанції. До слова, наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що має відомості про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.
Мета військових РФ - "випалена земля" на тій території, яку вони публічно оголосили своєю, вважає Американське громадське радіо.
Нагадаємо, на початку лютому в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Також ситуація загрожує екоцидом.
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