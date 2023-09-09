Російські військові внесли значні зміни в командування та управління через український контрнаступ - ISW

Російські збройні сили внесли значні зміни в командування та управління в Україні, щоб захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Хоча водночас розгортання російських збройних сил, ймовірно, все ще загострює проблеми горизонтальної інтеграції.

Заступник директора з аналізу Центру безпеки та нових технологій (CSET) Магарита Конаєва та співробітник CSET Оуен Деніелс заявили 6 вересня, що російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій.

Незрозуміло, чи використовували російські війська цю більш захищену командну інфраструктуру по всій Україні, і в якій мірі ці оборонні зусилля перешкоджали тяглій кампанії України.

Конаєв і Деніелс заявили, що російські війська покращили зв’язок між командними пунктами та підрозділами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв’язок.

Королівський інститут об’єднаних служб 4 вересня заявив, що російські війська також намагаються покращити сигнали шляхом ширшого використання програмних служб C2, які вимагають менше навчання.

Також сигнали на батальйонному рівні все ще часто незашифровані і що російський персонал все ще часто передає конфіденційну інформацію через незахищені канали.

Російські війська все ще стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої командної структури для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу. Проблема, яку раніше визначили російські військові, посилюється нинішньою структурою російських сил в Україні.

Російське угруповання збройних сил в Україні складається як з регулярних, так і з нерегулярних підрозділів, які часто розгортаються разом і окремо від відповідних головних формувань, що ще більше ускладнює зусилля з горизонтальної інтеграції підрозділів.

Наприклад, російські сили в західній Запорізькій області складаються з підрозділів 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ), ВДВ (ВДВ), спецпідрозділів, морської піхоти, іррегулярних добровольчих батальйонів і бригад, які повністю складаються з мобілізованого персоналу.

Російське командування, ймовірно, намагається поділитися інформацією та створити спільний командний простір між цими сильно розрізненими силами, які обороняються від українських контрнаступальних операцій.

Раніше повідомлялося, що у розвідці Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити, що ЗСУ прорвуть решту ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

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