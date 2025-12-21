Російські військові викрали понад 50 людей на Сумщині: у ЗСУ підтвердили прорив кордону

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Getty Images

Ситуація у прикордонних районах Сумської області залишається напруженою. Ворог не лише атакує позиції українських військових, а й тероризує місцеве населення та вдається до примусової депортації.

Про це в коментарі «Українській правді» повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій.

Ситуація на полі бою

За словами представника ЗСУ, російські війська здійснили наступ у районі населеного пункту Грабовське, перетнувши державний кордон. Під тиском противника Сили оборони були змушені відійти з кількох позицій.

Наразі, як уточнив Лиховій, у цьому районі тривають стабілізаційні дії українських військових.

Кого викрали росіяни

Найтрагічнішим наслідком ворожої атаки стало викрадення людей. Після захоплення села окупанти примусово вивезли на територію Російської Федерації понад 50 цивільних громадян України.

Військові зазначають гірку деталь: майже всі ці люди раніше відмовлялися від евакуації у безпечніші регіони України, попри заклики влади. Переважно це чоловіки та жінки похилого віку. Одній із викрадених жінок виповнилося 89 років.

Реакція та заклики

Правоохоронні органи України вже розпочали розслідування за фактом примусової депортації цивільного населення. У ЗСУ наголошують, що такі дії є прямим порушенням Женевської конвенції, яка захищає мирних жителів під час війни.

Військові вкотре закликають мешканців прикордоння не ризикувати життям і виїжджати. За даними Сумської влади:

Вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб .

Ще майже 5700 людей (серед яких 38 дітей) досі відмовляються покидати свої домівки, чим наражають себе на смертельну небезпеку або російський полон.

Нагадаємо, у ніч проти 20 грудня російські окупанти зайшли в прикордонне село Грабовське на Сумщині, яке розташоване менш ніж за 200 метрів від державного кордону. За даними місцевих ЗМІ, з населеного пункту вони вивезли на російську територію понад пів сотні місцевих мешканців нібито для проведення так званих «фільтраційних заходів».