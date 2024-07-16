Російські військові заборонили окупантам користуватись краденою технікою

Тому її продають.
Окупаційне керівництво видало розпорядження щодо заборони користування краденою технікою особовим складом.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Такі укази добре ілюструють ситуацію з мародерством окупантами на тимчасово окупованих територіях. Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони, через острах стеження.
Зауважимо, що ворог не забороняє своїм посіпакам мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.
Раніше повідомлялося, що Луганська область окупована на 95%, а на підконтрольній Україні частині проживає всього 45 людей.
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