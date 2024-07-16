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Російські військові заборонили окупантам користуватись краденою технікою

Російські військові заборонили окупантам користуватись краденою технікою

Ворог не забороняє своїм посіпакам мародерити помешкання місцевих / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Тому її продають.

Окупаційне керівництво видало розпорядження щодо заборони користування краденою технікою особовим складом.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Такі укази добре ілюструють ситуацію з мародерством окупантами на тимчасово окупованих територіях. Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони, через острах стеження.

Зауважимо, що ворог не забороняє своїм посіпакам мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.

Раніше повідомлялося, що Луганська область окупована на 95%, а на підконтрольній Україні частині проживає всього 45 людей.

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