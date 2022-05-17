Російські військовослужбовці "влаштовують" собі переломи кінцівок, щоб не їхати воювати до України

Російські військовослужбовці "влаштовують" собі переломи кінцівок, щоб не їхати воювати до України

Військовослужбовці ЗС РФ не прагнуть брати участь в "спецоперації" в Україні, тож вигадують усілякі способи, як цього уникнути.

Найчастіше росіяни ламають собі одну з кінцівок.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Військовослужбовці ЗС РФ, які наслухалися про плачевні для росіян наслідки "спецоперації" і ще не задіяні в ній, усіма можливими шляхами намагаються уникнути поїздки до України.

"Надходить багато інформації про те, що військові у пунктах постійної дислокації купують медичні довідки, які свідчать про неможливість виконувати бойові завдання. Ті, кому не вдається придбати собі довідку або знайти хворобу, вдаються до самокаліцтва (переважно ламають собі руку)", - повідомляє журналіст.

Нагадаємо, що після численних втрат серед особового складу на території України військовослужбовці 24-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область, РФ) масово відмовляються від участі у “спеціальній військовій операції” та пишуть рапорти на звільнення.

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