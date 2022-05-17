Російські військовослужбовці "влаштовують" собі переломи кінцівок, щоб не їхати воювати до України

Військовослужбовці ЗС РФ не прагнуть брати участь в "спецоперації" в Україні, тож вигадують усілякі способи, як цього уникнути.
Найчастіше росіяни ламають собі одну з кінцівок.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Військовослужбовці ЗС РФ, які наслухалися про плачевні для росіян наслідки "спецоперації" і ще не задіяні в ній, усіма можливими шляхами намагаються уникнути поїздки до України.
"Надходить багато інформації про те, що військові у пунктах постійної дислокації купують медичні довідки, які свідчать про неможливість виконувати бойові завдання. Ті, кому не вдається придбати собі довідку або знайти хворобу, вдаються до самокаліцтва (переважно ламають собі руку)", - повідомляє журналіст.
Нагадаємо, що після численних втрат серед особового складу на території України військовослужбовці 24-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область, РФ) масово відмовляються від участі у “спеціальній військовій операції” та пишуть рапорти на звільнення.
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