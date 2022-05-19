Російські волонтери допомогли втекти з території РФ пів сотні депортованих українців

Офіс українського омбудсмена разом з російськими волонтерами допоміг втекти з Росії 40-50 українцям, яких туди примусово вивезли окупанти.

За словами Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, дуже важко вивезти людей назад в Україну.

Про це вона повідомила в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiеgel.

"Лише сорок-п’ятдесят осіб – у багатьох випадках важко допомогти. Наприклад, між островом Сахалін і Європою 15 тисяч кілометрів. Можливо, людям, яких туди вивезли, було б легше переїхати до Китаю. Ми над цим працюємо", - сказала Денісова.

Вона додала, що окупанти вивезли до Росії більше 2000 дітей, з них велика частина сиріт.

"Тепер вони будуть усиновлені російськими батьками за прискореним процесом і отримають російські документи. Їхня національна ідентичність як українців буде стерта", - зазначила омбудсманка.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині готують до примусового вивезення з України до Росії ще 539 осіб, серед них 55 дітей. Цих людей минулої доби вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору селища Безіменне. Звідти їх планують переправити до РФ.

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