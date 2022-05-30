Російські вояки ледь не застрелили свого генерала, який примушував їх іти в наступ, той накивав п'ятами: перехоплення СБУ

Російські вояки ледь не застрелили свого генерала, який примушував їх іти в наступ, той накивав п'ятами: перехоплення СБУ

Російські окупанти відмовляються йти в наступ і через це готові вбивати своїх генералів.

На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Про це свідчать телефонні перехоплення СБУ.

Російський окупант поскаржився дружині, що на місце дислокації їхнього підрозділу приїхав російський генерал і почав запитувати контрактників, скільки їм залишилося до закінчення контракту.

"Я говорю: "20 дней". Он мне: "У тебя есть 20 дней, чтобы здесь здохнуть". После таких слов я вообще здесь оставаться не хочу", - скаржиться окупант.

Далі, за його словами, сталася цікава ситуація - між генералом і звичайними солдатами стався конфлікт і сторони наставили одна на одну зброю.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – розповідає дружині загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені. Також окупант скаржиться, що з техніки залишився мінімум - все знищено і воювати взагалі немає чим.

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