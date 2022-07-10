Стало масовим явищем: російські вояки розкурочують техніку на території РФ, щоб не їхати воювати до України

Російські окупанти не хочуть їхати на війну до України, тому виводять з ладу військову техніку перед відправкою.

Випадки розкурочування техніки вже набувають масовогог характеру.

Про це повідомляють в ГУР Міноборони.

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ.

"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи. Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру", - повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Через це командування військового округу звернулося до ФСБ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.

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