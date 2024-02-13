Російські загарбники атакують Дніпро ударними БпЛА: бʼють по цивільній інфраструктурі

У звʼязку з перебоями світла зупинена насосна станція.

Російські загарбники ввечері, 13 лютого, атакували місто Дніпро ударними безпілотниками.

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Про це повідомляє Суспільне.

Перші вибухи пролунали у місті приблизно о 23:05.

О 23:23 Повітряні сили поінформували про те, що в бік Дніпра рухається російська ракета, а о 23:24 заявили про ще одну групу "шахедів", випущених по регіону, — цього разу з боку Запорізької області.

О 23:44 Повітряні сили попередили про рух ще однієї ракети в бік Дніпра. Згодом військові додали, що "шахеди" рухаються на місто з трьох боків.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські загарбники завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Крім того, у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" повідомили, що у звʼязку з перебоями світла зупинена насосна станція на житломасиві Лівобережний-3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через обстріл Павлограда частина міста знеструмлена, немає тепла та води.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Люботин, що у Харківській області.

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