Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 21 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що декілька груп безпілотників рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей та тримають північно-західний курс.

БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний;

БпЛА на півдні Кіровоградщини у напрямку Умані;

БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини;

Декілька груп на Харківщині у напрямку Полтавщини;

БпЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину, курс південно-західний;

БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі.

Крім того, ми також інформували, що росіяни атакували Київську область дронами і ракетами.

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