Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 21 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що декілька груп безпілотників рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей та тримають північно-західний курс.
- БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини у напрямку Умані;
- БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини;
- Декілька груп на Харківщині у напрямку Полтавщини;
- БпЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину, курс південно-західний;
- БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі.
Крім того, ми також інформували, що росіяни атакували Київську область дронами і ракетами.
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