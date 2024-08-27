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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 27 серпня атакують Україну дурними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що нові групи безпілотників залітають до України через Херсонську область та тримають курс на Миколаївщину, а БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

  • Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс на північ.
  • Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.
  • Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав причини, чому російські дрони стали довше літати територією України: військовий.

Крім того, ми також інформували, що у Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись і знищили легкове авто.

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