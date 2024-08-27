Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 27 серпня атакують Україну дурними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що нові групи безпілотників залітають до України через Херсонську область та тримають курс на Миколаївщину, а БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс на північ.

Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав причини, чому російські дрони стали довше літати територією України: військовий.

Крім того, ми також інформували, що у Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись і знищили легкове авто.

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