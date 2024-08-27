Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 27 серпня атакують Україну дурними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що нові групи безпілотників залітають до України через Херсонську область та тримають курс на Миколаївщину, а БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
- Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс на північ.
- Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.
- Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
- Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав причини, чому російські дрони стали довше літати територією України: військовий.
Крім того, ми також інформували, що у Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись і знищили легкове авто.
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