Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

"Ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" наблизився до Хмельницької АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт попередив про масований удар РФ.

Читайте також: