Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
"Ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" наблизився до Хмельницької АЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт попередив про масований удар РФ.
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