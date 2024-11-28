Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 28 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- Ворожі БпЛА на Сумщині — курсом на захід, південний захід, південь;
- БпЛА на Чернігівщині — курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Київщині — курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на півночі Полтавщини — курсом на південний захід;;
- Ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини — курсом на північний захід;
- БпЛА на сході Харківщини — курсом на захід;
- БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині — курсом на північний захід;
- Житомирщина — загроза застосування ворожих ударних БпЛА з Київщини;
- Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж м.Запоріжжя курсом на північний захід;
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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