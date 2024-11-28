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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 28 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Ворожі БпЛА на  Сумщині — курсом на захід, південний захід, південь;
  • БпЛА на Чернігівщині — курсом на  захід та південний захід;
  • БпЛА на Київщині — курсом на  захід та південний захід;
  • БпЛА на півночі Полтавщини — курсом на  південний захід;;
  • Ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини — курсом  на північний захід;
  • БпЛА на сході Харківщини — курсом на  захід;
  • БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині — курсом на  північний захід;
  • Житомирщина — загроза застосування ворожих ударних БпЛА з Київщини;
  • Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж м.Запоріжжя курсом на північний захід;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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