Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 28 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Ворожі БпЛА на Сумщині — курсом на захід, південний захід, південь;

БпЛА на Чернігівщині — курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Київщині — курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півночі Полтавщини — курсом на південний захід;;

Ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини — курсом на північний захід;

БпЛА на сході Харківщини — курсом на захід;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині — курсом на північний захід;

Житомирщина — загроза застосування ворожих ударних БпЛА з Київщини;

Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж м.Запоріжжя курсом на північний захід;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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