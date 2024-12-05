Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 2 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- БпЛА на півночі та центрі Полтавщини — курс південно-західний, на північному сході — курс південний;
- БпЛА на півдні Черкащини — курс на Кіровоградщину;
- БпЛА на півночі Чернігівщини — курс південно-західний, на півдні — курс південний;
- БпЛА на півдні Київщини — курс західний.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни вдарили дронами по Чернігівській області.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія змінює тактику повітряних атак.
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