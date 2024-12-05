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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 2 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • БпЛА на півночі та центрі  Полтавщини — курс південно-західний, на північному сході — курс південний;
  • БпЛА на півдні Черкащини — курс на Кіровоградщину;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини — курс південно-західний, на півдні — курс південний;
  • БпЛА на півдні Київщини — курс західний.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни вдарили дронами по Чернігівській області.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія змінює тактику повітряних атак.

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