Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 27 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Чорноморське/Південне (Одещина).

Одеська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщину з півдня! Очаків — в укриття!

Ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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