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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 27 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

  • Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Чорноморське/Південне (Одещина).
  • Одеська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщину з півдня! Очаків — в укриття!
  • Ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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