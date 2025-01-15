Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 15 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- БпЛА на півночі та південному заході Сумщини, курс - північно-західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі та центрі Полтавщини, курс - північний/південний;
- БпЛА на сході та центрі Кіровоградщини, курс - південно-західний/північно-західний;
- БпЛА в центрі Житомирщини, курс - північно-західний/південно-східний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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