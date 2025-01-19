Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 19 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛа в районі Гончарівське (Чернігівщина) курс південно-західний;
- БпЛА район Бобровиця (Чернігівщина), курс західний;
- БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс північний;
- БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс північно західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА в районі Ржищів, курс північно-західний;
- БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний;
- БпЛА в районі Переяслав, курс південно-західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару дронів по Київщині поранено дитину.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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