Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 19 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛа в районі Гончарівське (Чернігівщина) курс південно-західний;

БпЛА район Бобровиця (Чернігівщина), курс західний;

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс північний;

БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс північно західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА в районі Ржищів, курс північно-західний;

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний;

БпЛА в районі Переяслав, курс південно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару дронів по Київщині поранено дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

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